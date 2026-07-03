Starling Bank Aktie
WKN DE: NETSTB / ISIN: NET00STAR000
|
03.07.2026 09:53:48
Starling Bank to cut jobs to simplify operations as profits dip
Neobank plans to restructure banking and tech operations, leading to elimination of ‘duplicate’ rolesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!