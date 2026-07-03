Starling Bank Aktie

Starling Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NETSTB / ISIN: NET00STAR000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 09:53:48

Starling Bank to cut jobs to simplify operations as profits dip

Neobank plans to restructure banking and tech operations, leading to elimination of ‘duplicate’ rolesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Starling Bank

mehr Nachrichten