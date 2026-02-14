Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
14.02.2026 18:23:19
Starlink: How Elon Musk's company influences geopolitics
Devised to facilitate internet connectivity in the most remote regions of the world, Elon Musk's Starlink has become a vital means of communication in crisis regions and war zones. There are downsides to this.
