Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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10.06.2026 09:57:00
Starlink ändert Geschäftsmodell: Hardware-Kits für Neukunden zur Miete
Starlink führt für Neukunden eine monatliche Mietgebühr für das Antennen-Kit ein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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