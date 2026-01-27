OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
27.01.2026 15:27:00
Starlink-Alternative: Rheinmetall und OHB planen offenbar Zusammenarbeit
Der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Satellitenhersteller OHB wollen gemeinsam gegen Airbus um das größte Satellitenprojekt der Bundeswehr konkurrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SE
|
27.01.26
|EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, sell (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Verkauf (EQS Group)
|
26.01.26
|ROUNDUP: OHB und Rheinmetall loten Kooperation aus (dpa-AFX)
|
26.01.26
|OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation (dpa-AFX)
|
26.01.26
|OHB bestätigt Kooperationsgespräche mit Rheinmetall (Dow Jones)
|
26.01.26
|EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-Adhoc: OHB SE confirms talks on a potential cooperation with the Rheinmetall Group (EQS Group)
|
26.01.26
|Aufrüstung im Weltall: Rheinmetall will mit OHB deutsches Starlink bauen (Spiegel Online)