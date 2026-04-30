Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
30.04.2026 09:39:00
Starlink fürs Smartphone: T-Mobile sieht unerwartet geringe Nutzung
SpaceX hat die Kundenzahl von Starlink zwei Jahre infolge verdoppeln können, berichtet ein US-Magazin. Derweil sieht T-Mobile unerwartet geringes Interesse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|27,30
|1,11%
|Deutsche Telekom AG
|27,53
|0,99%