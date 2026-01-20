Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
20.01.2026 10:40:00
Starlink im Iran: Wie das Regime den Dienst stört und was dagegen hilft
Im Iran sind nicht nur Mobilfunk- und Festnetze gestört, sondern auch Starlink. Wir erklären, wie das trotz Tausender Satelliten vermutlich erreicht wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!