Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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15.10.2026 10:58:00
Starlink in der Ukraine: Beeinträchtigung wohl behoben, niemand will schuld sein
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Noch ist unklar, was hinter den plötzlichen Einschränkungen für die militärische Nutzung von Starlink in der Ukraine steckte. Angeblich wurden sie gestoppt.
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