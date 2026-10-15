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WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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15.10.2026 10:58:00

Starlink in der Ukraine: Beeinträchtigung wohl behoben, niemand will schuld sein

Ukrainische Flagge, im Vordergrund ein Smartphone mit <a href=Starlink-Logo" />

Noch ist unklar, was hinter den plötzlichen Einschränkungen für die militärische Nutzung von Starlink in der Ukraine steckte. Angeblich wurden sie gestoppt.

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