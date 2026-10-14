Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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14.10.2026 08:05:00
Starlink Is Adding 570,000 Subscribers a Month. Here's What That's Worth To SpaceX.
Starlink is the biggest moneymaker for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), driving the company's connectivity segment, which accounted for 55% of revenue in Q2 2026. It's also growing rapidly, as it added 1.7 million net subscribers during the quarter.
That breaks down to about 570,000 subscribers per month. Here's how much this growth is worth to one of the most popular space stocks.
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