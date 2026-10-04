Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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04.10.2026 12:12:00
Starlink Is Now SpaceX's Cash Machine. Can It Help the Stock Double?
When Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) was preparing to go public, many experts worried that the company's targeted $1.77 trillion valuation was too rich. Most of these experts, however, also believed that the company's Starlink division held great promise.
For example, Jeremy Grantham -- a co-founder of GMO Asset Management and a well-known prognosticator of market bubbles -- warned investors against investing in SpaceX during its IPO.
"In the end, the reality will come out, and this will turn out to be, of course, one of the landmark historical events that I so value in history looking back," Grantham cautioned. "It will be amazing, by the way, if it doesn't collapse, because it will need such massive developments on AI that our entire lives are totally different."
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