FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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26.05.2026 19:03:00
Starlink signs a new airline customer as it races to be the top in-flight internet provider
American Airlines plans to install SpaceX’s Starlink satellite internet service on more than 500 planes, solidifying the Elon Musk company’s lead among U.S. air carriers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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