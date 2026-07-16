Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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16.07.2026 09:34:00
Starlink V5: Was den neuen Empfänger von SpaceX besser macht - und was nicht
Neue Version des Satellitenempfängers: Starlink V5 soll dem Vorgänger überlegen sein. Allerdings gibt es auch Abstriche, die dafür in Kauf genommen wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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