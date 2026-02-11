Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
11.02.2026 10:38:00
Starlink völkerrechtswidrig? Iran und Russland wenden sich an Vereinte Nationen
Aus unterschiedlichen Gründen ist Starlink für Moskau und Teheran ein großes Problem. Abhilfe soll jetzt vom Weltraumbüro der Vereinten Nationen kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!