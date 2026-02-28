28.02.2026 17:29:38

Starmer: Britische Flugzeuge im Abwehreinsatz im Nahen Osten

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien beteiligt sich an einem defensiven Militäreinsatz im Nahen Osten. Das sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Erklärung zu den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran.

Sein Land habe bei den Angriffen keine Rolle gespielt, betonte der Labour-Politiker. Er fügte jedoch hinzu: "Unsere Streitkräfte sind aktiv und britische Flugzeuge sind heute am Himmel als Teil koordinierter regionaler Verteidigungseinsätze, um unsere Leute, unsere Interessen und unsere Verbündeten zu schützen." Das geschehe im Einklang mit internationalem Recht.

Starmer, der zuvor auch im Rahmen eines gemeinsamen Statements mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die iranischen Gegenangriffe verurteilt hatte, kritisierte die iranische Führung erneut. "Das Regime im Iran ist absolut fürchterlich. Sie haben Tausende ihrer eigenen Leute ermordet, Widerspruch brutal niedergeschlagen und versucht, die Region zu destabilisieren", sagte Starmer./cmy/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:23 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen