|
19.05.2026 16:14:39
Starmer-Rivale Andy Burnham tritt bei Nachwahl für Labour an
LONDON (dpa-AFX) - Der innerparteiliche Rivale des britischen Premiers Keir Starmer, Andy Burnham, geht als Labour-Kandidat bei der anstehenden Nachwahl im Bezirk Makerfield ins Rennen. Das teilten die britischen Sozialdemokraten mit.
Sollte Burnham das Parlamentsmandat erringen, das ein Parteifreund für ihn niedergelegt hatte, dürfte er Premierminister Keir Starmer schon bald herausfordern.
Wahlerfolg alles andere als ausgemacht
Burnham gilt als populärster Labour-Politiker im Land. In Makerfield nahe Manchester hat der Bürgermeister der Metropolregion ein Heimspiel. Dennoch gilt der Ausgang der für den 18. Juni geplanten Wahl alles andere als ausgemacht.
Die rechtspopulistische Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hatte dort bereits bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2024 stark abgeschnitten. Inzwischen liegt sie landesweit in den Umfragen deutlich vor Labour./cmy/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.