15.05.2026 19:07:38

Starmer-Rivale Burnham darf sich auf Parlamentssitz bewerben

LONDON (dpa-AFX) - Der innerparteiliche Rivale des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, hat grünes Licht für die Bewerbung auf die Labour-Kandidatur für einen Abgeordnetensitz bekommen. Das habe das Labour-Führungsgremium National Executive Committee (NEC) beschlossen, sagte ein Sprecher der britischen Sozialdemokraten laut der Nachrichtenagentur PA.

Anfang des Jahres hatte das NEC dem Bürgermeister von Manchester eine Bewerbung noch verweigert. Burnham gilt aus aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des politisch angeschlagenen Premierministers und Parteichefs Starmer. Er muss allerdings zuerst den Sprung in das Unterhaus schaffen.

Ein Wahlsieg Burnhams ist keineswegs ausgemacht

Erst am Donnerstag hatte der Labour-Abgeordnete Josh Simons sein Mandat im Wahlbezirk Makerfield nahe Manchester niedergelegt, um Burnham den Weg zu ebnen. Zuvor war Gesundheitsminister Wes Streeting aus Protest gegen den Premier zurückgetreten. Er sprach sich später für Burnham als neuen Partei- und Regierungschef aus.

Dass Burnham den Zuschlag für die Labour-Kandidatur bei der nun anstehenden Nachwahl bekommt, gilt als wahrscheinlich. Doch es ist keineswegs ausgemacht, dass er die Wahl auch gewinnt. Die Rechtspopulisten der Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hatten bei der vergangenen Parlamentswahl 2024 stark abgeschnitten in Makerfield. Inzwischen haben sie weiter an Zuspruch gewonnen./cmy/DP/he

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