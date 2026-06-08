Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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08.06.2026 13:00:21
Starmer tells Apple and Google to ban nude images on children's phones
Firms will be expected to activate built-in features to stop children accessing sexually explicit images.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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