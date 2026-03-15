Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.03.2026 23:30:02
Starmer to announce support for households hit by energy price spike
Prime minister expected to set out tens of millions of pounds in help for heating oil users as conflict with Iran drives up costsKeir Starmer will on Monday announce tens of millions of pounds’ worth of support for Britons hit by a spike in energy prices as a result of the Iran war.The prime minister will lay out the plans during a press conference in Downing Street on Monday, during which he will also take aim at some suppliers of heating oil for price gouging. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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