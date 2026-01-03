|
Starmer: Waren nicht an US-Operation in Venezuela beteiligt
LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien war nach Angaben des britischen Premierministers Keir Starmer nicht an der US-Militäroperation in Venezuela beteiligt. "Was ich sagen kann, ist, dass Großbritannien auf keine Weise beteiligt war an diesem Einsatz (...)", sagte Starmer der BBC.
Er wolle mit US-Präsident Donald Trump und mit weiteren Verbündeten sprechen, so Starmer weiter. Zunächst einmal müssten aber die Fakten geklärt werden. Der Labour-Politiker betonte zudem die Bedeutung des Völkerrechts, "an das wir uns alle halten sollten".
Das US-Militär hatte zuvor nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine großangelegte Militäraktion in Venezuela durchgeführt, bei der Staatspräsident Nicolás Maduro festgenommen wurde. Er soll nun in den USA vor Gericht gestellt werden./cmy/DP/he
