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25.08.2026 06:31:29
StarPower Semiconductor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
StarPower Semiconductor hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat StarPower Semiconductor im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte StarPower Semiconductor 1,02 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,269 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,04 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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