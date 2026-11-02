StarPower Semiconductor präsentierte Quartalsergebnisse

StarPower Semiconductor hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,05 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at