StarPower Semiconductor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

StarPower Semiconductor hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,430 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat StarPower Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 864,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 919,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,00 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,303 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,01 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at