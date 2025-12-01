Starr Peak Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Starr Peak Mining präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at