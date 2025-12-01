|
01.12.2025 06:31:29
Starr Peak Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Starr Peak Mining präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich am Montag vorbörslich kaum bewegt. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart wohl mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.