Starry Sea Acquisition hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at