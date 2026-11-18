Starry Sea Acquisition lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at