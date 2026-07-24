Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.07.2026 08:26:00
Starship: SpaceX beginnt angeblich mit dem Abschied von der Falcon 9
Noch wird das Starship getestet, wann die Riesenrakete einsatzbereit ist, ist unklar. Trotzdem nimmt SpaceX wohl schon keine Reservierungen für die Falcon 9 an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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