Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.07.2026 08:38:17
Starship soll zum Mars: Flug von größter SpaceX-Rakete kurz vor Start abgebrochen
Elon Musk hat Großes vor: Mit der größten jemals gebauten Rakete Starship will er bis zum Mars fliegen. Mehrere Testflüge hat es bereits gegeben, mit unterschiedlichen Ergebnissen. In letzter Sekunde stoppt SpaceX nun den ersten Raketenstart seit seinem Rekord-Börsengang.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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