Start am 17. Februar 2022: Aus Renault Bank wird Renault Financial Services

Am 17. Februar 2022 startet die neue, internationale Marke Renault Financial Services in Deutschland. Die neue Finanzmarke bündelt die Aktivitäten der jetzigen Marken Renault Bank, Renault Leasing und Renault Versicherungs-Service und ist der Spezialist für Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services rund um die Marke Renault.