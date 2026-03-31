BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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31.03.2026 13:06:12
Start der Erhebung von Bilddaten aus BMW Kundenfahrzeugen für kontinuierliche Produktverbesserung und mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
+++ Auswertung ereignisbasierter Bild- und Fahrzeugsensordaten für stetige Weiterentwicklung zukunftsweisender Fahrerassistenzsysteme +++ Start ab 1. April in Deutschland im neuen BMW iX3 bei vorliegender Kundenzustimmung +++ Privacy-by-design Maßnahmen umgesetzt, um Gesichter und Kennzeichen anderer Verkehrsteilnehmer unkenntlich zu machen+++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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|30.03.26
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|23.03.26
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|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
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|16.03.26
|BMW Hold
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