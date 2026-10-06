Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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06.10.2026 10:44:17

Start der Serienproduktion: Rheinmetall stellt Satelliten her - Bundeswehr bekommt Exklusivrechte

Der Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sein Portfolio: Neben Artillerie, Panzern und Munition stellt das Unternehmen nun auch Weltraumsatelliten her. Für die Aufnahmen aus dem All bezahlt die Bundeswehr eine Milliardensumme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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