BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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01.07.2026 14:00:00
Start des neuen BMW 7er in Dingolfing: Progressiver Luxus trifft Neue Klasse Technologien
Umfassendste Modellüberarbeitung der Unternehmensgeschichte geht in Serie – Roll-out der Neuen Klasse Innovationen in das bestehende Portfolio – Größere Reichweite und höhere Ladegeschwindigkeit für den BMW i7 – Hightech und Handwerk für maximale Individualisierung und ExklusivitätWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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