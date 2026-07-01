Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.07.2026 14:00:00
Start des neuen BMW 7er in Dingolfing: Progressiver Luxus trifft Neue Klasse Technologien
Umfassendste Modellüberarbeitung der Unternehmensgeschichte geht in Serie – Roll-out der Neuen Klasse Innovationen in das bestehende Portfolio – Größere Reichweite und höhere Ladegeschwindigkeit für den BMW i7 – Hightech und Handwerk für maximale Individualisierung und ExklusivitätWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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