Start für Bau von neuen U-Booten für Norwegen und Deutschland

KIEL (dpa-AFX) - Mit einer feierlichen Zeremonie hat der Bau von neuen U-Booten für die deutsche und die norwegische Marine in Kiel begonnen. Am offiziellen Produktionsstart nahmen am Dienstag Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein norwegischer Amtskollege Bjørn Arild Gram und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teil. Das Projekt unterstreiche das große Vertrauen zwischen beiden Staaten, sagte Pistorius. "Und es wird nicht unsere letztes Projekt bleiben."

Bis 2034 sollen in einer neuen Schiffbauhalle vier Boote der neuen Klasse 212CD für Norwegen und zwei für die deutsche Marine gebaut werden. Die neuen Boote sollen 74 Meter lang, 10 Meter breit und 13 Meter hoch werden. "Mit dem Baustart des ersten norwegischen U-Bootes haben wir heute den Startschuss und ein starkes Signal für die europäische Zusammenarbeit gesetzt", sagte Werft-Chef Oliver Burkhard. Die Auslieferung ist zwischen 2029 und 2034 geplant./akl/DP/ngu