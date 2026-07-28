Start für UVP-Verfahren für Vorarlberger Kraftwerk "Lünerseewerk II"

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw wird am Freitag sein Großprojekt "Lünerseewerk II" zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei der Behörde einreichen. Bis 2036 soll im Montafon um 2,65 Mrd. Euro das größte Pumpspeicherkraftwerk im deutschsprachigen Raum entstehen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) forderte angesichts dieses Schritts eine nationale Kraftwerksstrategie, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Das geplante Pumpspeicherkraftwerk soll mit drei hochflexiblen, voll regelbaren Maschinensätzen eine Leistung von 1.100 Megawatt im Turbinenbetrieb und 1.050 Megawatt im Pumpbetrieb erreichen. Die im Lünersee speicherbare Energiemenge beträgt laut illwerke vkw rund 240 Gigawattstunden, das entspreche der Speicherkapazität von rund 25 Millionen Haushaltsspeichern. Die außergewöhnliche Fallhöhe von rund 1.300 Metern ermögliche eine besonders effiziente Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Nutzung des bestehenden Speichers

Ein zentraler Vorteil des Projekts sei die Nutzung des bereits bestehenden Speichers, hieß es. Das Kraftwerk selbst wird unterirdisch errichtet. Die wesentlichen Anlagenteile wie Druckstollen, Druckschacht, Wasserschloss und Krafthauskaverne liegen im Berg.

Der Energieversorger hat seit 2022 rund 150.000 Arbeitsstunden und 35 Mio. Euro in die Projektentwicklung investiert. Die Einreichung behandelt rund 40 Fachbereiche und umfasst etwa 50 Berichte sowie etwa 230 Pläne. Rund 20 externe Experten sowie Fachbüros waren in die Ausarbeitung eingebunden.

Zentrales Zukunfts- und Infrastrukturvorhaben

"Das Projekt ist eines der zentralen Zukunfts- und Infrastrukturvorhaben unseres Landes. Es stärkt die Energieautonomie Vorarlbergs und festigt zugleich unsere Rolle in der europäischen Energiezukunft", unterstrich Wallner. Es gelte aber, über Einzelprojekte hinauszudenken. "Österreich braucht dringend eine nationale Kraftwerksstrategie, die den Ausbau von Erzeugung, Netzen, Speichern und regelbaren Kapazitäten synchron plant und umsetzt. Nur so können wir Versorgungssicherheit, leistbare Energiepreise und Klimaschutz miteinander in Einklang bringen", betonte der Landeshauptmann.

Die Energielandschaft verändere sich grundlegend, sagte illwerke vkw-Vorstandsmitglied Gerd Wegeler. "Um das Energiesystem zukünftig stabil halten zu können, werden große Kapazitäten von flexibler Leistung und Speichern benötigt", so Wegeler. Das Lünerseewerk II sei die passgenaue Antwort auf diese zukünftigen Anforderungen.

jh/spo

ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/