Start im dritten Quartal: Tesla baut Batterie-Fabrik in Shanghai

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Elektroautobauer Tesla will es wissen. In Shanghai gibt es bereits Händler und ein Werk, nun soll eine Batterie-Fabrik dazukommen. Und das schnell. Baustart soll bereits im dritten Quartal sein. Ähnlich wie in Kalifornien sollen dort sogenannte "Megapacks" gefertigt werden.