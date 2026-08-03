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03.08.2026 06:31:29
START TODAY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
START TODAY gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 13,45 JPY gegenüber 12,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
START TODAY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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