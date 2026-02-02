|
02.02.2026 06:31:29
START TODAY legte Quartalsergebnis vor
START TODAY hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 18,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,63 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,87 Prozent auf 66,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.