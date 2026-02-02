START TODAY legte Quartalsergebnis vor

START TODAY hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,87 Prozent auf 66,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at