08.09.2026 06:32:38

Start-Up demonstriert neue Laserwaffe gegen Drohnen

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit einer mobilen Laserwaffe will das deutsche Unternehmen Ground A eine sichere Abwehr von Drohnen möglich machen. Eine Serienproduktion des Abwehrsystems GA 1000 werde vom kommen Jahr an geplant, sagte Firmengründer und Geschäftsführer Tobias Brune, der sein System in Berlin vorführte, der Deutschen Presse-Agentur.

"In der Praxis benötigen wir pro Drohne etwa eine Sekunde Lasereinwirkzeit", sagte Brune. Etwa drei Sekunden dauere es technisch, eine Drohne zu identifizieren, das System auf die Drohne einzuloggen und den Abschuss zu starten. Die Entscheidung über den Einsatz verbleibt beim Menschen, worauf in möglichen deutschen Einsatzregeln viel Wert gelegt wird.

Ground A wurde im Januar gegründet, hat seinen Sitz in Düsseldorf und eine Zweigstelle in Berlin. Das Unternehmen hatte im Juni nach eigenen Angaben neun Millionen Euro von Investoren eingesammelt.

Nach einer Reihe von Sabotageakten gegen Unternehmen und wichtige Einrichtungen wird innerhalb der Bundesregierung und in Abstimmung mit den Ländern über neue Befugnisse für die Drohnenabwehr sowie weitere Schutzmaßnahmen beraten./cn/DP/zb

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