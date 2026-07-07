KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 06:30:00
Start-up-Gründungen nehmen aufgrund von KI in Deutschland zu
KI sorgt in Deutschland für eine Zunahme bei Start-up-Gründungen deutlich zu. In Berlin gibt es die meisten Neugründungen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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