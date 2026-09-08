STARTEEPO Urges Xerox To Evaluate Strategic Alternatives For Xerox Financial Services

(RTTNews) - STARTEEPO SICAV issued a letter to the Board of Xerox Holdings (XRX) urging to take bold actions to unlock significant shareholder value, including by increasing transparency about Xerox Financial Services' performance, evaluating strategic alternatives for the business unit, deleveraging Xerox, and exercising continued capital discipline. STARTEEPO stated that the Board of Xerox should hire financial advisors to undertake a formal strategic review of the Xerox Financial Services, or XFS business, evaluating all available paths to unlock value.

"We believe it is urgent to address the future of XFS well in advance of the company's debt maturities approaching in 2028," STARTEEPO said.

STARTEEPO is a long-term investor in Xerox. STARTEEPO has increased its investment in Xerox Holdings Corp. to a beneficial ownership of 7.34%, including stocks and options.

Xerox shares are trading at $3.38 on NasdaqGS, up 1.81%.