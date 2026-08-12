StartEngine Crowdfunding: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

StartEngine Crowdfunding hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat StartEngine Crowdfunding im vergangenen Quartal 44,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte StartEngine Crowdfunding 39,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at