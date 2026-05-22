|
22.05.2026 06:31:29
StartEngine Crowdfunding hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
StartEngine Crowdfunding hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,49 Prozent auf 25,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!