StartEngine Crowdfunding hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

StartEngine Crowdfunding hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,49 Prozent auf 25,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at