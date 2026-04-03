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03.04.2026 06:31:29
StartEngine Crowdfunding: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
StartEngine Crowdfunding äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde auf 16,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Jahresumsatz wurde auf 109,58 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 48,63 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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