STARTIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STARTIA hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 57,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at