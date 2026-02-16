STARTIA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

STARTIA hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 64,66 JPY, nach 41,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 5,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at