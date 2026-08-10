STARTS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

STARTS hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,42 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 62,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at