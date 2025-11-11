STARTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

STARTS hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 118,54 JPY gegenüber 82,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at