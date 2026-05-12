STARTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

STARTS lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 156,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei STARTS noch ein Gewinn pro Aktie von 124,98 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70,50 Milliarden JPY ausgewiesen.

STARTS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 526,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 492,15 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 251,91 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 232,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at