Starts Publishing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Starts Publishing ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Starts Publishing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 68,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Starts Publishing noch ein Gewinn pro Aktie von 87,09 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Starts Publishing mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at