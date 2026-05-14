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14.05.2026 06:31:29
Starts Publishing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Starts Publishing lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 60,00 JPY gegenüber 91,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 2,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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