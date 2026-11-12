Starts Publishing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Starts Publishing hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 73,61 JPY gegenüber 68,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at